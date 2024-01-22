Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Повышая градус 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Повышая градус
Киноафиша Сериалы Повышая градус Сезоны Сезон 1

Povyshaya gradus 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 января 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 13
Продолжительность сезона 5 часов 25 минут
О чем 1-й сезон сериала «Повышая градус»

В 1-м сезоне сериала «Повышая градус» провинциальный ликеро-водочный отошел новым хозяевам из Москвы. На место бывшего директора ЛВЗ пришел амбициозный Владимир, который недавно окончил международный институт и готов к большим свершениям. В первый же день он решил навести порядок и избавить от всего старого. А если быть конкретнее, уволить бывшую секретаршу Дину, которая много лет являлась любимицей всех сотрудников, экстравагантную техника-наладчика конвейера Иру и чересчур требовательного к нормам качества молодого технолога Татьяну. Тогда уволенные сотрудницы завода решают объединиться...

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.3 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Повышая градус График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
22 января 2024
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
22 января 2024
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
23 января 2024
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
23 января 2024
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
24 января 2024
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
24 января 2024
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
25 января 2024
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
25 января 2024
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
29 января 2024
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
29 января 2024
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
30 января 2024
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
31 января 2024
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
1 февраля 2024
График выхода всех сериалов
Мартин Скорсезе назвал 11 хорроров, от которых холодеет кровь — и ни один не снят в XXI веке: Кубрик и Хичкок тоже в списке
В «Прометее» есть отсылка не только к «Чужому», но и к другому шедевру Скотта: правда, только на Blu-ray
Почему Арагорн просто не уничтожил орков с помощью армии мертвецов? У этого ляпа есть разумное объяснение
«Очень красочный, с хорошим сюжетом»: этот российский мульт с рейтингом 7.9 признали лучшим в Китае — идет по пятам «Красного шелка»
Не отпускают до последней минуты: 6 забытых фильмов-катастров из СССР — почти у каждого рейтинг не ниже 7.1
«Долгую прогулку» сейчас все вычислят: а вы взгляните на 5 других экранизаций Кинга — и вспомните название романа (тест)
«Коничива, Галочка? Ты щас умрешь!»: герои кино СССР превратились в аниме-персонажей — вспомните 5 фильмов, глядя на них (тест)
«Муля, тебе вредно много жидкости»: только рожденные в СССР вспомнят 5 фильмов по аппаратам с газировкой (тест)
«Вроде как все выжили»: новое аниме с рейтингом 8.8 (выше, чем у «Истребителя демонов») выходит в России — фанаты «Блю Лока» будут в восторге
Две девицы под окном: сможете вспомнить фильм СССР по кадру с парой героинь? (тест)
«Отдельное спасибо оператору»: военная драма с Безруковым и Кологривым за день собрала 30+ млн рублей — фанаты сериала «СМЕРШ» оценят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше