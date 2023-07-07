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Постер к 1-му сезону телешоу Хитрости ремонта
Киноафиша Сериалы Хитрости ремонта Сезоны Сезон 1

Hack My Home
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 8 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Хитрости ремонта»

В 1-м сезоне шоу «Хитрости ремонта» рассказывается о том, как быстро и без лишних затрат преобразить собственное жилище. Вместе с участниками и ведущими зритель узнает про различные техники декорирования и вариативность цветовых решений, а также о столь важных мелочах, как рациональное использовании материалов, выбор бюджетной мебели и тд. Эти и многие другие аспекты помогут создать уютную и атмосферу в доме и сделать его более функциональным. Вы наглядно убедитесь, что ремонт может быть не только практичным, но и чертовски увлекательным занятием.

Список серий телешоу Хитрости ремонта График выхода всех сериалов
Сезон 1
Secret Office Space Reveal
Сезон 1 Серия 1
7 июля 2023
Open Concept Overhaul
Сезон 1 Серия 2
7 июля 2023
Make Room For Four
Сезон 1 Серия 3
7 июля 2023
Homeschool Hacks
Сезон 1 Серия 4
7 июля 2023
Quadruplet Mayhem
Сезон 1 Серия 5
7 июля 2023
Toddler vs. Teenager
Сезон 1 Серия 6
7 июля 2023
Surprise Bedroom
Сезон 1 Серия 7
7 июля 2023
Make Space For Family
Сезон 1 Серия 8
7 июля 2023
График выхода всех сериалов
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