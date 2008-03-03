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Постер к 1-му сезону сериала Заповедник страха
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Киноафиша Сериалы Заповедник страха Сезоны Сезон 1

Zapovednik straha 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 марта 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Заповедник страха»

В 1-м сезоне сериала «Заповедник страха» молодой парень по имени Андрей Хмельницкий, также известный в кругу друзей как Хмель, оказывается в опасной передряге. Лишившись работы, он отчаянно ищет способ быстро заработать и натыкается на выгодное предложение. Нужно побегать пару дней по лесу, притворяясь «дичью» в игре для богатых людей. Риск – лишь получить пару синяков от пейнтбольных шариков, поэтому Хмель соглашается. Но на месте оказывается, что «охота» вполне настоящая, а стрелять в него собираются самыми настоящими пулями. Спастись Андрей сможет, только если сам убьет тех, кто на него охотится.

Список серий 1-го сезона сериала «Заповедник страха» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
3 марта 2008
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
3 марта 2008
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
3 марта 2008
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
3 марта 2008
График выхода всех сериалов
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