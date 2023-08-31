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Постер к 1-му сезону сериала Время приключений: Фиона и Кейк
Киноафиша Сериалы Время приключений: Фиона и Кейк Сезоны Сезон 1

Adventure Time: Fionna and Cake
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Время приключений: Фиона и Кейк»

В 1-м сезоне сериала «Время приключений: Фиона и Кейк» в центре сюжета оказывается очаровательная, добрая и беззаботная девочка по имени Фиона – кроссгендерная версия всем известного парнишки Финна. Она дружит с кошкой Кейк. В Фиону безответно влюблен могущественный волшебник и бывший Ледяной король – Саймон Петриков, который втайне мечтает когда-нибудь на ней жениться. Однажды Саймон открывает портал в мультивселенные, через который можно оказаться в любой из бесчисленных вариаций реального мира. Фиона и Кейк отправляются в приключение, не зная, что за ними уже наблюдает давний противник, ждущий момента для удара.

Список серий сериала Время приключений: Фиона и Кейк График выхода всех сериалов
Сезон 1
Фиона Кэмпбелл Fionna Campbell
Сезон 1 Серия 1
31 августа 2023
Симон Петриков Simon Petrikov
Сезон 1 Серия 2
31 августа 2023
Торт "Кот" Cake the Cat
Сезон 1 Серия 3
7 сентября 2023
Призмо исполнителя желаний Prismo the Wishmaster
Сезон 1 Серия 4
7 сентября 2023
Судьба Destiny
Сезон 1 Серия 5
14 сентября 2023
Зимний король The Winter King
Сезон 1 Серия 6
14 сентября 2023
Звезда The Star
Сезон 1 Серия 7
21 сентября 2023
Джерри Jerry
Сезон 1 Серия 8
21 сентября 2023
Каспер и Нова Casper & Nova
Сезон 1 Серия 9
28 сентября 2023
Овации Cheers
Сезон 1 Серия 10
28 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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