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Постер к 1-му сезону сериала Замок на песке
Киноафиша Сериалы Замок на песке Сезоны Сезон 1

Zamok na peske
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 декабря 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Замок на песке»

В 1-м сезоне сериала «Замок на песке» в жизни обычной, вполне счастливой молодой женщины Анны Тумановой происходит чудовищная трагедия, которая переворачивает всю ее судьбу в одно мгновение. Она попадает в аварию вместе с супругом: любимый мужчина погибает, а сама Аня теряет еще не рожденного малыша. Но на этом ее беды не заканчиваются. Выясняется, что владельцем второго автомобиля является местный мафиози, который обвиняет в произошедшем безутешную вдову и начинает преследовать ее, требуя огромную сумму «компенсации» за разбитую машину. Ане уже нечего терять, поэтому она решает вступить в борьбу с бандитом.

Список серий 1-го сезона сериала «Замок на песке» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
27 декабря 2014
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
27 декабря 2014
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
27 декабря 2014
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
27 декабря 2014
График выхода всех сериалов
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