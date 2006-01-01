Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Дурные деньги" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Коллекция
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
Киноафиша Сериалы Коллекция Сезоны Сезон 1

Kollekciya 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 января 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 52 минуты
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Коллекция»

В 1-м сезоне сериала «Коллекция» некий Прохор обращается в компанию «Ренессанс», чтобы оценить свою огромную коллекцию предметов искусства. В нее входят в том числе и полотна сомнительного происхождения – приобретенные на черном рынке, а то и вовсе давно пропавшие из музеев и частных собраний. Но этот человек не знает, что «Ренессанс» – подставная компания, финансируемая спецотделом ФСБ под руководством майора Арсения Роде. Вместе со своей командой – одаренной девушкой Анной и исполнительным Андреем – он вот уже несколько лет отслеживает теневой оборот редких предметов. Теперь Арсений нацеливается на странного коллекционера.

Список серий 1-го сезона сериала «Коллекция» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 января 2006
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 января 2006
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 января 2006
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 января 2006
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
1 января 2006
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
1 января 2006
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
1 января 2006
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
1 января 2006
График выхода всех сериалов
Related video
Без надбавок: озвучен размер крохотной пенсии Маршала
Как выглядит особенная дочь, содержание которой Бондарчук взвалил на плечи бывшей жены
Не только Проклова: среди «жертв» Табакова была еще одна известная актриса
Стыда не оберется: пикантное фото дочки Успенской утекло в Сеть
Лицо, как у живого: странный памятник Моисееву удалось снять вблизи (фото)
Королевское долголетие за копейки: этот напиток позволил Елизавете II дожить до 96
Жаловаться не придется: назван размер пенсии Пахмутовой
Тест: выберете картинки и узнайте свою самую сильную сторону
Пора прощаться с Россией: Безруков празднует неожиданный триумф
Пышка из «Ералаша» зря перестала сниматься: похудела и выглядит как топ-модель
Дети Пугачевой в плачевном положении: никто не думал, что до такого дойдет
Эти 3 знака Зодиака отличаются сильной энергетикой: вы среди них?
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше