Столыпин 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Столыпин
Киноафиша Сериалы Столыпин Сезоны Сезон 1

Stolypin 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 октября 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Столыпин»

В 1-м сезоне сериала «Столыпин» Николай Второй назначает главой правительства министра внутренних дел Петра Столыпина, который планирует вести страну суверенным путем. Он разрабатывает реформы, которые позволят сделать Российскую империю передовой страной. В это время начинается война террора, и Столыпин проигрывает. Однако председатель кабинета министров Российской империи Петр Аркадьевич Столыпин пытается справиться с проблемами в государстве, которое раздирается политическими противоречиями и насилием. В это время революционеры-максималисты замышляют убийство Столыпина.

Список серий сериала Столыпин График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
28 октября 2024
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
