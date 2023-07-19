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Постер к 1-му сезону телешоу Доедешь – напиши
Киноафиша Сериалы Доедешь – напиши Сезоны Сезон 1

Doedesh – napishi 6+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 10 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Доедешь – напиши»

В 1-м сезоне шоу «Доедешь – напиши» актриса, звезда сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» Валентина Ляпина отправляется в путешествия по разным уголкам России и Мира. В каждое приключение вместе с ней пускается приглашенный соведущий – отечественная знаменитость, готовая поделиться со зрителями своим дорожным опытом. Цель программы – помочь людям продумать свой отпускной маршрут, избежать в путешествии лишних сложностей, сэкономить деньги и узнать о потайных для туристов уголках. Первый выезд съемочной группы состоится в Стамбул при участии известного журналиста Леонида Парфенова.

Список серий телешоу Доедешь – напиши График выхода всех сериалов
Сезон 1
Стамбул с Леонидом Парфеновым
Сезон 1 Серия 1
19 июля 2023
КАЗАНЬ. История, эчпочмаки и РОБОТЫ
Сезон 1 Серия 2
22 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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