Бедные смеются, богатые плачут 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Бедные смеются, богатые плачут
Киноафиша Сериалы Бедные смеются, богатые плачут Сезоны Сезон 1

Bednye smeyutsya, bogatye plachut 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 февраля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бедные смеются, богатые плачут»

В 1-м сезоне сериала «Бедные смеются, богатые плачут» в центре событий оказывается скромная девушка из небогатой семьи, которая ищет возможности заработать. По случайности Катя оказывается на собеседовании в огромном, сказочно богатом поместье на Рублевке. Теперь она входит в штат прислуги и должна погрузиться в новый для себя мир. Дворецкие, садовники, посудомойки, камердинеры – девушку окружает множество ярких и колоритных персонажей из числа прислуги, у каждого из которых есть свои тайны. Не стоит забывать и о хозяевах особняка – эксцентричном семействе миллионеров, которые стремятся установить в доме свои правила.

Рейтинг сериала

9.7
Оцените 14 голосов
6.3 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
12 февраля 2024
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
13 февраля 2024
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 февраля 2024
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 февраля 2024
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
19 февраля 2024
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
20 февраля 2024
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
21 февраля 2024
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
22 февраля 2024
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
26 февраля 2024
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
27 февраля 2024
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
28 февраля 2024
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
29 февраля 2024
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
4 марта 2024
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
5 марта 2024
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
6 марта 2024
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
7 марта 2024
График выхода всех сериалов
