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Смотрите за 1
Киноафиша Сериалы Верь мне Сезоны Сезон 1

Ver mne 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 февраля 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 32 минуты
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Верь мне»

В 1-м сезоне сериала «Верь мне» счастливую молодую семью обрушивается целый шквал испытаний. Сперва маленький сын Максима и Кати заболевает. Затем выясняется, что Ване требуется операция по пересадке почки, но ни один из родителей не является подходящим донором. В довершение ко всему анализы показывают, что Макс никак не может быть родным отцом мальчика. Мужчина обвиняет супругу в измене и хочет уйти из семьи. Но Катя раскрывает свою страшную тайну: перед появлением на свет Вани ее изнасиловали, но она боялась признаться в этом мужу. Максим не понимает, чему он может верить, а чему уже нет.

Список серий 1-го сезона сериала «Верь мне» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
3 февраля 2014
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
3 февраля 2014
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
4 февраля 2014
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
4 февраля 2014
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
5 февраля 2014
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
5 февраля 2014
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
6 февраля 2014
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
6 февраля 2014
График выхода всех сериалов
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