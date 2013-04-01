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Постер к 1-му сезону сериала Условия контракта – 2
Киноафиша Сериалы Условия контракта – 2 Сезоны Сезон 1

Usloviya kontrakta – 2 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 апреля 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Условия контракта – 2»

В 1-м сезоне сериала «Условия контракта – 2» появление Валерии Павловны, матери Олега, только усугубляет жизнь Марии. Свекровь пытается навести в доме свои порядки. А когда Олег отправляется на встречу с деловым партнером, между Марией и свекровью начинается настоящий скандал. Вернувшийся Олег решает занять сторону матери. Марине предъявляют обвинение в пособничестве аферисты. Когда ее выпускают под подписку о невыезде, молодая женщина, отчаявшись, решает написать Олегу письмо на прощание. Мама Марины хочет, чтобы Олег помог ей во время реабилитационного периода. Олег соглашается.

Список серий 1-го сезона сериала «Условия контракта – 2» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 апреля 2013
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
2 апреля 2013
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
3 апреля 2013
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
4 апреля 2013
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
8 апреля 2013
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
9 апреля 2013
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
10 апреля 2013
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
11 апреля 2013
График выхода всех сериалов
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