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Постер к 1-му сезону сериала Условия контракта
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Киноафиша Сериалы Условия контракта Сезоны Сезон 1

Usloviya kontrakta 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 сентября 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 9
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Условия контракта»

В 1-м сезоне сериала «Условия контракта» Маша Павлова счастлива. Она выходит замуж за прекрасного мужчину. У Виктора стабильная работа, он равнодушен к алкоголю  и производит впечатление надежного человека. Накануне свадебного торжества жизнь Маши меняется. Она узнает, что ее младшая сестра Катенька больна раком. Помочь ей может лишь срочная операция, которая стоит очень больших денег. Маша обращается к жениху. Но Виктор убежден, что 10 000 долларов – слишком большая сумма, Кате уже нельзя помочь, а продавать жилье неразумно. Чтобы спасти Катю, Маша отправляется в московскую частную больницу и соглашается стать суррогатной матерью...

Список серий 1-го сезона сериала «Условия контракта» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
19 сентября 2011
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
20 сентября 2011
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
21 сентября 2011
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
22 сентября 2011
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
26 сентября 2011
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
27 сентября 2011
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
28 сентября 2011
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
29 сентября 2011
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
29 сентября 2011
График выхода всех сериалов
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