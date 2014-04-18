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Постер к 1-му сезону сериала Господа-товарищи
Киноафиша Сериалы Господа-товарищи Сезоны Сезон 1

Gospoda-tovarishchi 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 апреля 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Господа-товарищи »

В 1-м сезоне сериала «Господа-товарищи» дворянин из царского сыска Николай Вараксин и матрос-большевик Петр Соколов волею случая становятся напарниками. Вместе героям предстоит расследовать преступления, которые с участившейся периодичностью происходят в российской столице после революции. Их отношениям придется пройти непростой путь – от «классовых врагов» до преданных товарищей. Соколов многому научится у своего старшего коллеги и вскоре начнет вести дела самостоятельно. В это время на фоне амнистии, двоевластия и нищеты в Москве процветает бандитизм небывалого для России размаха.

Список серий 1-го сезона сериала «Господа-товарищи » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
18 апреля 2014
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
18 апреля 2014
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
21 апреля 2014
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
21 апреля 2014
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
22 апреля 2014
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
22 апреля 2014
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
23 апреля 2014
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
23 апреля 2014
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
24 апреля 2014
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
24 апреля 2014
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
28 апреля 2014
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
28 апреля 2014
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
29 апреля 2014
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
29 апреля 2014
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
30 апреля 2014
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
30 апреля 2014
График выхода всех сериалов
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