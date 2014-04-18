В 1-м сезоне сериала «Господа-товарищи» дворянин из царского сыска Николай Вараксин и матрос-большевик Петр Соколов волею случая становятся напарниками. Вместе героям предстоит расследовать преступления, которые с участившейся периодичностью происходят в российской столице после революции. Их отношениям придется пройти непростой путь – от «классовых врагов» до преданных товарищей. Соколов многому научится у своего старшего коллеги и вскоре начнет вести дела самостоятельно. В это время на фоне амнистии, двоевластия и нищеты в Москве процветает бандитизм небывалого для России размаха.