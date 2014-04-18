Menu
Gospoda-tovarishchi 2014, season 1

Gospoda-tovarishchi 16+
Title Сезон 1
Season premiere 18 April 2014
Production year 2014
Number of episodes 16
Runtime 13 hours 20 minutes
"Gospoda-tovarishchi" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Господа-товарищи» дворянин из царского сыска Николай Вараксин и матрос-большевик Петр Соколов волею случая становятся напарниками. Вместе героям предстоит расследовать преступления, которые с участившейся периодичностью происходят в российской столице после революции. Их отношениям придется пройти непростой путь – от «классовых врагов» до преданных товарищей. Соколов многому научится у своего старшего коллеги и вскоре начнет вести дела самостоятельно. В это время на фоне амнистии, двоевластия и нищеты в Москве процветает бандитизм небывалого для России размаха.

"Gospoda-tovarishchi" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
18 April 2014
Серия 2
Season 1 Episode 2
18 April 2014
Серия 3
Season 1 Episode 3
21 April 2014
Серия 4
Season 1 Episode 4
21 April 2014
Серия 5
Season 1 Episode 5
22 April 2014
Серия 6
Season 1 Episode 6
22 April 2014
Серия 7
Season 1 Episode 7
23 April 2014
Серия 8
Season 1 Episode 8
23 April 2014
Серия 9
Season 1 Episode 9
24 April 2014
Серия 10
Season 1 Episode 10
24 April 2014
Серия 11
Season 1 Episode 11
28 April 2014
Серия 12
Season 1 Episode 12
28 April 2014
Серия 13
Season 1 Episode 13
29 April 2014
Серия 14
Season 1 Episode 14
29 April 2014
Серия 15
Season 1 Episode 15
30 April 2014
Серия 16
Season 1 Episode 16
30 April 2014
TV series release schedule
