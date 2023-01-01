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Постер к 1-му сезону сериала Забытый рецепт любви
Киноафиша Сериалы Забытый рецепт любви Сезоны Сезон 1

Zabytyj recept lyubvi
Название Сезон 1
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Забытый рецепт любви»

В 1-м сезоне сериала «Забытый рецепт любви» Светлана и Роман разводятся после нескольких лет неудачного брака. Сын Ванька остается с матерью. Света даже не помышляет о новом романе, ведь ей нужно кормить ребенка. Она крутится как может, чтобы исполнить мечту всей жизни и открыть семейную пекарню. Тем временем Рома работает в администрации, встречается с дочкой чиновника и даже не думает помогать бывшей жене. К счастью, в жизни Светы появляется Андрей. Он выглядит как спаситель на белом коне, но женщина даже не догадывается, что у него есть свои корыстные причины ухаживать за ней, связанные с бизнесом.

Список серий сериала Забытый рецепт любви График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
График выхода всех сериалов
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