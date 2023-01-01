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Постер к 1-му сезону сериала Мозаика души
Киноафиша Сериалы Мозаика души Сезоны Сезон 1

Mozaika dushi
Название Сезон 1
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мозаика души»

В 1-м сезоне сериала «Мозаика души» провинциальный детский дом возглавляет новый директор – опытный и честный социальный работник Надежда. Но ее карьера не задается с первого же рабочего дня на новой должности. В кабинет женщины вламывается нерадивая мамаша, лишенная родительских прав. Ее ребенка уже отдали в приемную семью, но она требует, чтобы ей срочно предоставили их фамилию и адрес. Надя не может этого сделать, и тогда сумасшедшая похищает ее дочку. Попечитель детского дома Александр приходит на помощь Наде. Кроме того, выясняется, что он сам и усыновил дочь той самой женщины. Между ним и Надей завязывается роман…

Список серий сериала Мозаика души График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
График выхода всех сериалов
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