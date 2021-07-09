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Постер к 1-му сезону сериала Тяжкий труд в подземелье
Киноафиша Сериалы Тяжкий труд в подземелье Сезоны Сезон 1

The Dungeon of Black Company 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 июля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Тяжкий труд в подземелье»

В 1-м сезоне сериала «Тяжкий труд в подземелье» Киндзи, которому не хватает трудового воспитания, в обычной жизни предается праздному безделью. Однажды он по неведомым причинам переносится в другой мир. В фантазиях героя его должны были встретить там с распростертыми объятиями, однако этого не происходит. Наоборот, Киндзи привечают не очень гостеприимно и тут же впихивают ему ужасную работу. Теперь, порабощенный горнодобывающей компанией в фантастическом мире, Киндзи по-настоящему узнает значение тяжелого труда. Он мечтает только об одном – поспать. А еще лучше – вернуться в свою прежнюю жизнь...

Список серий 1-го сезона сериала «Тяжкий труд в подземелье» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Добро пожаловать в мир корпоративных ворчунов Welcome to the World of Corporate Grunts
Сезон 1 Серия 1
9 июля 2021
Непредвиденная встреча An Un-ANT-icipated Encounter
Сезон 1 Серия 2
16 июля 2021
Малиновый сфинктер Crimson Sphincter
Сезон 1 Серия 3
23 июля 2021
Безумный марш смерти Crazy Death March
Сезон 1 Серия 4
30 июля 2021
Перемещение Transfer
Сезон 1 Серия 5
6 августа 2021
Там, где много света, царит сильная тень There is strong shadow where there is much light
Сезон 1 Серия 6
13 августа 2021
Возвращайтесь к работе Return to Work
Сезон 1 Серия 7
20 августа 2021
Оружие массовой истерии Weapon of Mass Hysteria
Сезон 1 Серия 8
27 августа 2021
Безмолвная крепость The Silent Fortress
Сезон 1 Серия 9
3 сентября 2021
Новый рай в подземелье New Dungeon Paradise
Сезон 1 Серия 10
10 сентября 2021
Эволюция аварии Crash EvolutiOn
Сезон 1 Серия 11
17 сентября 2021
Хорошего дня, до свидания Good Day, goodbye
Сезон 1 Серия 12
24 сентября 2021
График выхода всех сериалов
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