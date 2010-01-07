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Постер к 1-му сезону сериала Танец на Вампирском берегу
Киноафиша Сериалы Танец на Вампирском берегу Сезоны Сезон 1

Dansu in za vanpaia bando 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 января 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 12
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Танец на Вампирском берегу»

В 1-м сезоне сериала «Танец на Вампирском берегу» в центре событий оказывается принцесса Мина Цепеш, молодая повелительница всех вампиров, которой надоело скрываться от человечества и жить втайне ото всех. Она мужественно решила открыться людям и обосноваться среди них. Для этого потребовалось создать в Токийском заливе большой искусственный остров, который вскоре получил говорящее название Берег Вампиров. Признание появления расы вампиров и известие о создании их мини-государства на территории Японии шокировали людей. Очень многих эта новость насторожила, а некоторые и вовсе решили устроить охоту на вампиров...

Список серий 1-го сезона сериала «Танец на Вампирском берегу» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Выпускной Prom Night
Сезон 1 Серия 1
7 января 2010
Вой Howling
Сезон 1 Серия 2
14 января 2010
Волчонок Teen Wolf
Сезон 1 Серия 3
21 января 2010
Интервью с вампиром Interview with Vampire
Сезон 1 Серия 4
28 января 2010
Тень вампира Shadow of Vampire
Сезон 1 Серия 5
4 февраля 2010
От заката до рассвета From Dusk Till Dawn
Сезон 1 Серия 6
11 февраля 2010
Кровь невинных Innocent Blood
Сезон 1 Серия 7
18 февраля 2010
Дождись темноты Near Dark
Сезон 1 Серия 8
25 февраля 2010
Пропащие ребята Lost Boy
Сезон 1 Серия 9
4 марта 2010
Вальпургиева ночь Walpurgis Night
Сезон 1 Серия 10
11 марта 2010
Другой мир Underworld
Сезон 1 Серия 11
25 марта 2010
Танец на набережной вампиров Dance in the Vampire Bund
Сезон 1 Серия 12
1 апреля 2010
График выхода всех сериалов
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