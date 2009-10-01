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Постер к 1-му сезону сериала Кемпфер
Киноафиша Сериалы Кемпфер Сезоны Сезон 1

Kämpfer 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 октября 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кемпфер »

В 1-м сезоне сериала «Кемпфер» в центре событий оказывается ничем не примечательный ученик старших классов – юноша с голубым цветом волос. Однажды он просыпается и обнаруживает, что превратился в молодую девушку. Плюшевая игрушка – тигр по кличке «Харакири Тора» из популярного аниме-сериала, которого ему подарила соседка, – оживает и сообщает ему, что главный герой был выбран в качестве одной из кампфер. Кемпферам суждено сражаться с другими Кемпферами. В скором времени на главного героя нападает неизвестная девушка, которая также оказывается Кемпфером. Сэно Нацуру приходится отражать удары...

Список серий 1-го сезона сериала «Кемпфер » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Участь – Избранный Destiny, the Chosen Ones
Сезон 1 Серия 1
1 октября 2009
Накал – Смертный бой начался Glow, the Fight of Death Starts
Сезон 1 Серия 2
8 октября 2009
Лилия – Тайный сад Lily, the Secret Flower Garden
Сезон 1 Серия 3
15 октября 2009
Объявление войны – сражающиеся девы Declaration of War, the Fighting Maidens
Сезон 1 Серия 4
22 октября 2009
Комедия – Первый поцелуй Comedy, First Kiss
Сезон 1 Серия 5
29 октября 2009
Возвращение домой – враг или союзник? Homecoming, are You My Friend or Enemy?
Сезон 1 Серия 6
5 ноября 2009
Приглашение – Незваные гости Invite, the Uninvited Guests
Сезон 1 Серия 7
12 ноября 2009
Возлюбленный – Первое свидание Dearest, the First Date
Сезон 1 Серия 8
19 ноября 2009
Разгар лета – Тропический циклон любви Midsummer, Tropical Cyclone of Love
Сезон 1 Серия 9
26 ноября 2009
Ловушка – Опыт одного лета Fall, a Summer Experience
Сезон 1 Серия 10
3 декабря 2009
Выбор – Ода к радости To Choose, a Song of Happiness
Сезон 1 Серия 11
10 декабря 2009
Рождество – Чудо кукол из внутренностей Christmas, the Miracle of the Entrails Dolls
Сезон 1 Серия 12
17 декабря 2009
График выхода всех сериалов
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