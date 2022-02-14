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Киноафиша Сериалы Обедайте с любовью Сезоны Сезон 1

Dine With Love 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 16
Продолжительность сезона 20 часов 0 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Обедайте с любовью»

В 1-м сезоне сериала «Обедайте с любовью» главным действующим лицом является владелец платформы, торгующей продуктами. Юй Хао решает принять участие в кулинарной программе для пиара своей компании. Он спешит произвести фурор, и не собирается тратить время на обучение приготовлению пищи, поэтому находит для съемок дублера. Когда это вскрывается, негативное мнение людей обрушивается на платформу. Директор по связям с общественностью Су Кэлань решает спасти ситуацию и начинает обучать незадачливого начальника искусству готовки. Она приводит его на кухню и постепенно завладевает его сердцем.

Список серий 1-го сезона сериала «Обедайте с любовью» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
14 февраля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
14 февраля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
14 февраля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
15 февраля 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
21 февраля 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
22 февраля 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
28 февраля 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
1 марта 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
7 марта 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
8 марта 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
14 марта 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
15 марта 2022
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
21 марта 2022
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
22 марта 2022
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
28 марта 2022
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
29 марта 2022
График выхода всех сериалов
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