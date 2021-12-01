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Постер к 1-му сезону сериала Кодекс
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Смотрите за 1
Киноафиша Сериалы Кодекс Сезоны Сезон 1

Le Code 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 18 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Кодекс »

В 1-м сезоне сериала «Кодекс» темнокожий мужчина средних лет по имени Идрисс Том построил успешную карьеру во Франции. Он стал адвокатом состоятельных и влиятельных людей. Все изменилось после того, как на него напали и попытались убить. Идриссу удалось уцелеть, однако врачи не смогли достать из груди один осколок. Именно он может стать роковым для главного героя, в любой момент лишив его жизни. Решив разобраться со своими личными и профессиональными ошибками, Идрисс отныне решает оказывать содействие тем, кого может безжалостно раздавить судебная машина. Далеко не все могут рассчитывать на справедливое решение в зале суда...

Список серий 1-го сезона сериала «Кодекс » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
1 декабря 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
1 декабря 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
8 декабря 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
8 декабря 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
15 декабря 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
15 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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