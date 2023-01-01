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Разрушители легенд
Сезоны
Разрушители легенд, список сезонов
Mythbusters
16+
Год выпуска
2003
Страна
США
Эпизод длится
43 минуты
Телеканал
Science
Список сезонов телешоу «Разрушители легенд»
Сезон 1 / Season 1
3 эпизода
23 января 2003 - 7 марта 2003
Сезон 2 / Season 2
13 эпизодов
23 сентября 2003 - 22 февраля 2004
Сезон 3 / Season 3
27 эпизодов
8 июня 2004 - 16 марта 2005
Сезон 4 / Season 4
32 эпизода
26 октября 2005 - 25 октября 2006
Сезон 5 / Season 5
31 эпизод
20 декабря 2006 - 20 февраля 2008
Сезон 6 / Season 6
13 эпизодов
23 апреля 2008 - 23 октября 2008
Сезон 7 / Season 7
24 эпизода
8 апреля 2009 - 4 января 2010
Сезон 8 / Season 8
11 эпизодов
24 марта 2010 - 16 июня 2010
Сезон 9 / Season 9
12 эпизодов
6 октября 2010 - 22 декабря 2010
Сезон 10 / Season 10
11 эпизодов
6 апреля 2011 - 29 июня 2011
Сезон 11 / Season 11
10 эпизодов
28 сентября 2011 - 30 ноября 2011
Сезон 12 / Season 12
13 эпизодов
25 марта 2012 - 13 августа 2012
Сезон 13 / Season 13
8 эпизодов
7 октября 2012 - 25 ноября 2012
Сезон 14 / Season 14
11 эпизодов
1 мая 2013 - 17 октября 2013
Сезон 15 / Season 15
8 эпизодов
4 января 2014 - 1 марта 2014
Сезон 16 / Season 16
7 эпизодов
10 июля 2014 - 21 августа 2014
Сезон 17 / Season 17
6 эпизодов
10 января 2015 - 14 февраля 2015
Сезон 18 / Season 18
8 эпизодов
18 июля 2015 - 5 сентября 2015
Сезон 19 / Season 19
11 эпизодов
9 января 2016 - 6 марта 2016
Сезон 20 / Season 20
14 эпизодов
15 ноября 2017 - 14 февраля 2018
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