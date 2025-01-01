Меню
Цитаты из сериала Ван-Пис

Monkey D. Luffy Я тот, кто станет Королём Пиратов!
Roronoa Zoro Я всегда серьезен.
Nami Вот почему ты такой бестолковый.
Usopp Говорить легко, но нам нужна настоящая сила для битвы. На что вы guys способны?
Roronoa Zoro Рубка!
Monkey D Luffy Растягивание!
Nami Воровство!
Usopp ...Бегство и прятки!
Тони Тони Чоппер [после того, как Люффи забрал гигантская птица] ПОМОГИТЕ! ЛЮФФИ... ПТИЦА... ОПАСНОСТЬ... ПОМОГИТЕ!
Ророноа Зоро [спокойно] Он просил о помощи?
Тони Тони Чоппер Ну, нет.
Ророноа Зоро Тогда не переживай.
Санджи Да, он сам справится.
Монки Д. Люффи ГОМ-ГОМ ПРОпЕЛЛЕР!
[сбивает птицу]
Монки Д. Люффи Эй, Санджи, можешь это приготовить?
Санджи Без проблем.
Ророноа Зоро Я беру куриную ножку.
Нами [после того, как Луффи лег на дорогу вздремнуть] Луффи, как ты можешь спать в такое время?
Монки Д. Луффи Потому что хочу, и ещё потому, что я устал.
Монки Д. Луффи [перед обезглавливанием от Багги-Клоуна] Эй, Зоро, Санжи
[улыбается]
Монки Д. Луффи Пока, ребята!
Ророноа Зоро ЛУФФИ!
[Багги внезапно поражен молнией, и платформа, на которой они находятся, обрушивается, Луффи встает совершенно невредимым]
Монки Д. Луффи [все еще улыбаясь] Ух, это было блииииииже, а, ребята?
[все смотрят в шоке]
Coby Не стоит беспокоиться о том, сможем ли мы достичь своих мечт, пока у нас есть желание это сделать!
Монки Д. Луффи Я хочу мясо!
Тони Тони Чоппер [увидев, как молот Усоппа весом в 5 тонн ломается] Ты хочешь сказать, что он был подделкой?
Усопп Конечно! Я не могу поднять пять тонн! Я сдался на пяти фунтах!
Monkey D Luffy [в картографической комнате Нами в Парке Арлонга] Это эта комната. Я не могу позволить ей существовать. Комната, в которой она не хочет быть.
[кричит]
Monkey D Luffy Я всё разнесу!
Нами Луффи, кто ты вообще такой?
Монки Д. Луффи Что ты имеешь в виду?
Нами Разве не странно, что ты разбил все эти здания и при этом не получил ни царапины?
Монки Д. Луффи Нет.
Coby [после того, как Альвита спрашивает его, кто самый прекрасный в море] Конечно, это вы, миссис Альвита, пиратка, мадам!
Monkey D. Luffy Когда в последний раз ты проверял свои глаза?
Monkey D. Luffy Мне нужны крепкие бойцы для моей команды. Как насчёт того, кого упоминала Альвита?
Coby Ты имеешь в виду Ророноа Зоро?
Monkey D. Luffy Да!
Coby Но он охотник на пиратов, а не пират! Это большая разница.
Monkey D. Luffy Не так уж и сильно, если он хороший парень.
Coby К тому же я слышал, что его арестовали.
Monkey D. Luffy Ну, если он хороший парень, я помогу ему сбежать!
Coby [смотрит на него с недоверием] Ты думаешь, что можешь сделать всё, что угодно, да?
Monkey D. Luffy Точно!
Monkey D. Luffy Скоро я стану Королём Пиратов!
Roronoa Zolo Я стану величайшим мечником в мире!
Monkey D. Luffy Ну же, все присоединяйтесь!
Sanji Я найду Великое Синее!
Usopp Я буду смелым!
Nami И я составлю карту всего мира!
Нами Луффи, что ты всё еще делаешь здесь? Я сказала тебе уходить. Уходи! Уходи! УХОДИ! Ты что, не понимаешь, мне... мне... мне нужна твоя помощь.
Монки Д. Луффи [отдает ей свою шляпу, свою самую дорогую вещь] Тогда пошли!
Тони Тони Чоппер Зоро, ты сказал, что собираешься на остров, но что ты будешь делать, когда туда доберёшься?
Ророноа Зоро Бог на этом острове, да? Я собираюсь с ним встретиться.
Нами Зачем тебе встречаться с тем, у кого такая ужасная сила?
Ророноа Зоро Кто знает? Наверное, это зависит от его настроения.
Тони Тони Чоппер Зоро... более высокомерен, чем бог!
Нами На этом острове есть священники, и все знают, что нельзя сердить бога! Это просто здравый смысл!
Ророноа Зоро Извини, но я никогда на самом деле не молился богу.
Тони Тони Чоппер Зоро такой крутой!
Ророноа Зоро Почему я должен молиться кому-то, в кого не верю?
Нами [молится] О, Господи, я не знаю этого человека! Пожалуйста, не наказывай меня им!
Тони Тони Чоппер Ты такой крутой, Зоро!
Roronoa Zoro Это была взятка?
Monkey D. Luffy Да.
[уходит]
Roronoa Zoro Ну, хотя бы он честен.
Усопп [последний раз он видел Луффи внизу утеса] ТЫ ЖИВОЙ!
Монки Д. Луффи Ну конечно. А почему я не должен?
Монки Д. Луффи [узнав о запретном острове, о котором никто не возвращается] Ты хочешь сказать, что есть место, куда нам нельзя идти?
Усопп О нет, я знаю этот взгляд! Мы *точно* туда не пойдём!
Monkey D. Luffy [после того, как увидел худую женщину, claiming to be Alvita] Ты не хочешь сказать, что ты как бы её половинка?
Нико Робин Давайте потушим огонь, если он нам не нужен. Мы не хотим выдавать наше местоположение врагам.
Монки Д. Луффи Какой новичковый ход. Слышишь, Усопп? Она хочет, чтобы мы потушили огонь, что нам делать?
Усопп Не знаю. Хотя это не совсем её вина. Она никогда не сталкивалась с этой жизнью. Нам стоит проявить терпимость.
Нико Робин Что ты говоришь?
Монки Д. Луффи [оба плачут] Когда вы на кемпинге, всегда должен быть костер, вот что делает это *кемпингом*!
Нами С этими идиотами никогда не заканчивается. ЭЙ! Хватит сопливить! Ты знаешь, как опасен этот остров! Не будем помогать ему нас убить!
Монки Д. Луффи Не волнует.
Нами Мы посреди войны между рыцарями, защищающими своего короля, и гориллами, пытающимися совершить переворот, не говоря уже о гигантских, кровожадных монстрах, которые поджидают за каждым углом, чтобы съесть нас!
Усопп Страшный небесный остров... страшный небесный остров... страшный небесный остров...
Ророноа Зоро [с гигантским бревном] Луффи, смотри! Этого дерева хватит для твоего костра?
Нами Может, вы, идиоты, хоть на секунду подумаете!
Санджи [десятки глаз появляются за ним] Не волнуйся, дикие животные боятся огня, они будут держаться подальше!
Нами Но они окружают нас!
Тони Тони Чоппер [переводя для волка] Испорченные двуногие, не смейте лезть и забирать то, что вам не принадлежит!
[как он сам]
Тони Тони Чоппер Нет, мы не такие!
[переводя]
Тони Тони Чоппер Это наш лес! Всё здесь принадлежит нам! Земля, деревья и воздух!
Нами [бьёт волка] Ничто не остановит меня от этого сокровища!
Усопп [волки рычат] Отлично! Всё снова стало хуже! Теперь нас едят волки, не ожидал этого!
Нами Сделай что-нибудь!
Усопп Что я могу сделать?
Тони Тони Чоппер [переводя для волка] Осторожно, парни, у нас может быть численное преимущество, но у них есть настоящая сила! Девочка, ты даёшь мощный удар. Должен признать, ты моя родственная душа в гневе.
Усопп Так вот как выглядит счастливый конец?
Ророноа Зоро Похоже на то.
Монки Д. Луффи Тогда у меня есть идея: КОСТЕР!
Усопп Это Фестиваль Ночи перед Охотой за Золотом!
Nami Я здесь, чтобы тебя убить.
Нико Робин [она была их врагом всего несколько дней назад] Так что, могу я присоединиться к вашей команде?
Монки Д. Луффи Ты хороший боец, так что можно.
Нами ЛУФФИ!
Монки Д. Луффи В чем дело?
[повторяемая фраза]
Sanji Так не стоит обращаться с дамой!
Coby Интересно, стоит ли мне пойти с ним... Он олицетворяет всё, против чего я выступаю, но при этом заставляет меня чувствовать себя смелым.
Nami [после того, как Луффи и Зоро позволили себя избить] Я всё равно не понимаю, почему вы не разметали их! Я имею в виду, так поступают парни! Когда кто-то оскорбляет или толкает их, они отвечают! Это просто ненормально...
Usopp Есть правило не лезть в это место у мужчины!
Roronoa Zoro [узнав, что Луффи внутри гигантской змеи] Он понимает, какую он всем неприятность доставляет?
Monkey D Luffy [кричит] Нами! Ты моя напарница!
Monkey D. Luffy [о том, что Нами может быть заперта на запретном острове] Посмотри на это с другой стороны: если он действительно всеведущ, он знал бы, что спасёт её. Значит, если он не хочет, чтобы мы шли, он бы её вернул, а это значит, что он действительно *хочет*, чтобы мы пошли!
Coby Луффи, ты думаешь, я могу стать моряком?
Monkey D. Luffy Моряком?
Coby Да! Это всегда была моя мечта - служить закону и защищать добро от зла! Так что, думаешь, я смогу это сделать?
Monkey D. Luffy Откуда мне знать?
Usopp Защищать то, что мы ценим больше всего как мужчины, вот почему мы сформировали этот пиратский экипаж!
Monkey D. Luffy Хватит убегать! Давайте сразимся с этими морской гвардией!
[спотыкается о кучу гарпунов, которые морские корабли выстрелили в них]
Monkey D. Luffy Эй, что они здесь делают?
Sanji Усопп думал, что мы сможем их использовать.
Monkey D. Luffy Да нет, я просто их выкину за борт.
[бросает деревянные гарпуны за борт, попадая в преследующие корабли морской гвардии]
Monkey D. Luffy Теперь, давайте сразимся с этими морской гвардией!
[видит корабли, полные гарпунов]
Monkey D. Luffy Ох...
Monkey D. Luffy [после того, как они выбрали шарик] Эй! Может, это одна из таких игр!
Sanji Каких игр?
Monkey D. Luffy Знаешь! Выбираешь правильные двери и получаешь приз, а если выберешь не ту...
Usopp Ты дождался этого момента, чтобы сказать нам это!
Monkey D. Luffy Я забыл.
Sanji Так что будет, если мы выберем не ту?
Monkey D. Luffy Посмотрим... мы упадем обратно в Морское Голубое море!
Sanji Давай, ничего подобного не произойдёт!
Sanji [они падают с огромного водопада] Не могу поверить, что это случилось...
Usopp Честно говоря, я думал... что мы падаем обратно в Морское Голубое море...
Sanji Это потому, что *кто-то* должен был придумать эту историю, чтобы нас напугать!
Monkey D. Luffy [смеясь] Давай! Я тоже думал, что всё, мне конец!
Sanji Пора завести подругу.
Roronoa Zoro Есть разница между тем, чтобы использовать три меча... и использовать Санторию!
Monkey D. Luffy Эй, вот и корабль!
Sanji Нами, моя дорогая! Я прошёл тест на IQ ради твоего спасения!
Monkey D. Luffy Любовь? Я думал, это шары!
Usopp Если это была любовь, то я больше не хочу это видеть!
Санджи [выбирая между тестами IQ, Болотом, Шаром и Ниткой] Так какой тест мы выберем?
Монки Д. Луффи Как насчет теста с Шаром?
Усопп Почему именно его?
Монки Д. Луффи Шар — это как мяч, верно? Звучит интересно!
Усопп Это твоя причина?
Монки Д. Луффи Почему? Какой ты бы выбрал?
Усопп Не знаю. Думаю, тест с Шаром звучит меньше всего опасно для нас...
[думает о каждом из тестов и представляет, как они все страшны]
Усопп Если подумать, все они звучат страшно!
Нами Что это, Луффи?
Монки Д. Луффи Эта броня защитит меня от вреда!
Ророноа Зоро АААА! Броня сломалась!
Ророноа Зоро [о Пламя-Рука Аисе] Луфи, ты знаком с этим парнем? Он твой друг?
Ророноа Зоро Нет, ну да, вроде как.
Монки Д. Луфи [смеется]
Ророноа Зоро Он мой старший брат!
Monkey D. Luffy КЕМПИНГ!
Usopp Это не праздник! Мы на вражеской территории! Успокойся!
Monkey D. Luffy Не праздник, понял. Эй, Усопп, барбекю — это праздник?
Голд Роджер Держи свою веру под своим флагом!
Johnny Если бы все проблемы решались извинениями, нам не понадобились бы морпехи!
