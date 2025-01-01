Тони Тони Чоппер [переводя для волка] Испорченные двуногие, не смейте лезть и забирать то, что вам не принадлежит!

[как он сам]

Тони Тони Чоппер Нет, мы не такие!

[переводя]

Тони Тони Чоппер Это наш лес! Всё здесь принадлежит нам! Земля, деревья и воздух!

Нами [бьёт волка] Ничто не остановит меня от этого сокровища!

Усопп [волки рычат] Отлично! Всё снова стало хуже! Теперь нас едят волки, не ожидал этого!

Нами Сделай что-нибудь!

Усопп Что я могу сделать?

Тони Тони Чоппер [переводя для волка] Осторожно, парни, у нас может быть численное преимущество, но у них есть настоящая сила! Девочка, ты даёшь мощный удар. Должен признать, ты моя родственная душа в гневе.

Усопп Так вот как выглядит счастливый конец?

Ророноа Зоро Похоже на то.

Монки Д. Луффи Тогда у меня есть идея: КОСТЕР!