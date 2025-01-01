Усопп[последний раз он видел Луффи внизу утеса] ТЫ ЖИВОЙ!
Монки Д. ЛуффиНу конечно. А почему я не должен?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Монки Д. Луффи[узнав о запретном острове, о котором никто не возвращается] Ты хочешь сказать, что есть место, куда нам нельзя идти?
УсоппО нет, я знаю этот взгляд! Мы *точно* туда не пойдём!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Monkey D. Luffy[после того, как увидел худую женщину, claiming to be Alvita] Ты не хочешь сказать, что ты как бы её половинка?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Нико РобинДавайте потушим огонь, если он нам не нужен. Мы не хотим выдавать наше местоположение врагам.
Монки Д. ЛуффиКакой новичковый ход. Слышишь, Усопп? Она хочет, чтобы мы потушили огонь, что нам делать?
УсоппНе знаю. Хотя это не совсем её вина. Она никогда не сталкивалась с этой жизнью. Нам стоит проявить терпимость.
Нико РобинЧто ты говоришь?
Монки Д. Луффи[оба плачут] Когда вы на кемпинге, всегда должен быть костер, вот что делает это *кемпингом*!
НамиС этими идиотами никогда не заканчивается. ЭЙ! Хватит сопливить! Ты знаешь, как опасен этот остров! Не будем помогать ему нас убить!
Монки Д. ЛуффиНе волнует.
НамиМы посреди войны между рыцарями, защищающими своего короля, и гориллами, пытающимися совершить переворот, не говоря уже о гигантских, кровожадных монстрах, которые поджидают за каждым углом, чтобы съесть нас!
Тони Тони Чоппер[переводя для волка] Осторожно, парни, у нас может быть численное преимущество, но у них есть настоящая сила! Девочка, ты даёшь мощный удар. Должен признать, ты моя родственная душа в гневе.
CobyИнтересно, стоит ли мне пойти с ним... Он олицетворяет всё, против чего я выступаю, но при этом заставляет меня чувствовать себя смелым.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nami[после того, как Луффи и Зоро позволили себя избить] Я всё равно не понимаю, почему вы не разметали их! Я имею в виду, так поступают парни! Когда кто-то оскорбляет или толкает их, они отвечают! Это просто ненормально...
Monkey D. Luffy[о том, что Нами может быть заперта на запретном острове] Посмотри на это с другой стороны: если он действительно всеведущ, он знал бы, что спасёт её. Значит, если он не хочет, чтобы мы шли, он бы её вернул, а это значит, что он действительно *хочет*, чтобы мы пошли!