Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Иди ко мне, детка!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала День расплаты
Киноафиша Сериалы День расплаты Сезоны Сезон 1

Den rasplaty 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 августа 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «День расплаты»

В 1-м сезоне сериала «День расплаты» в центре событий оказываются три женщины, которые не знали друг друга. В один и тот же день каждой приходит послание с известием о ближайшей гибели. Шокирующее известие поступило главным героиням буквально «с того света», поскольку автор, который написал о дне расплаты и покаяния — престарелый математик, — ушел из жизни несколько недель назад. Попав в столь парадоксальную ситуацию, женщины заявляют в полицию. Но распутать этот клубок оказывается нелегко. Кроме того, каждая из женщин старается не только не помогать следствию, но и сохранить свой секрет, который заставляет их много лет содрогаться от ужаса.

Список серий 1-го сезона сериала «День расплаты» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
29 августа 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
29 августа 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
29 августа 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
29 августа 2018
График выхода всех сериалов
Related video
Этот фильм с Мордюковой запрещали на 20 лет: режиссер нарушил приказ, чтобы сохранить ленту
Без ботокса и филлеров: жена Михалкова 50 лет назад сражала мужчин естественной красотой (фото)
Опер Гнездилов из «Пса» урвал красотку: если вы смотрели «Великолепный век», то знаете актрису
Шоу «Три аккорда» должны вернуть в эфир только с одним условием: народ в ужасе
«Хочется забыть эту историю»: Яковлева раскрыла подробности своего изнасилования
Добронравов ни при чем: этому мужчине Пахмутова обязана своим главным хитом
«Бывают промахи и ошибки»: Белый покаялся после отмены его спектакля за границей
Разогнал всех: Тарзан неожиданно повел себя на похоронах
Тест: кто вы из героев "Спанч Боба"?
Дожившая до 103 лет россиянка раскрыла секрет долголетия: доступно каждому
Доходило до драк: Гундареву неспроста ненавидели многие женщины
Ради «Селесты» люди бросали все дела: что время сотворило с главной звездой сериала
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше