Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Вася не в себе" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Женщина-зима
Киноафиша Сериалы Женщина-зима Сезоны Сезон 1

Zhenshchina-zima 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 октября 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 2
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Женщина-зима»

В 1-м сезоне сериала «Женщина-зима» Полина Мороз работает врачом в провинциальной клинике. Она оказывает помощь односельчанам во всем — от режущихся зубов малышей до серьезных травм. Полина никого не судит и не делит людей на правых и виноватых, ее задача — помочь всем. В Завидово у местных жителей немало проблем. Кого-то бьет муж, а кто-то не может найти общий язык с соседом. Полина с готовностью слушает земляков, однако ее личная жизнь тоже оставляет желать лучшего. Все меняется, когда судьба сводит ее с Борей Дробовым, предпринимателем из города. Он подвергся нападению и потерял компанию, которую развивал много лет. Он вложил в нее всю душу.

Список серий 1-го сезона сериала «Женщина-зима» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
10 октября 2009
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
10 октября 2009
График выхода всех сериалов
Related video
Доходило до драк: Гундареву неспроста ненавидели многие женщины
Без ботокса и филлеров: жена Михалкова 50 лет назад сражала мужчин естественной красотой (фото)
«Хочется забыть эту историю»: Яковлева раскрыла подробности своего изнасилования
Добронравов ни при чем: этому мужчине Пахмутова обязана своим главным хитом
Тест: кто вы из героев "Спанч Боба"?
Ради «Селесты» люди бросали все дела: что время сотворило с главной звездой сериала
«Бывают промахи и ошибки»: Белый покаялся после отмены его спектакля за границей
Опер Гнездилов из «Пса» урвал красотку: если вы смотрели «Великолепный век», то знаете актрису
Этот фильм с Мордюковой запрещали на 20 лет: режиссер нарушил приказ, чтобы сохранить ленту
Шоу «Три аккорда» должны вернуть в эфир только с одним условием: народ в ужасе
Разогнал всех: Тарзан неожиданно повел себя на похоронах
Дожившая до 103 лет россиянка раскрыла секрет долголетия: доступно каждому
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше