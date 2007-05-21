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Постер к 1-му сезону сериала Дочки-матери
Киноафиша Сериалы Дочки-матери Сезоны Сезон 1

Dochki-materi 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 мая 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 75
Продолжительность сезона 56 часов 15 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дочки-матери»

В 1-м сезоне сериала «Дочки-матери» 38-летняя Ирина руководит рекламным агентством. Однажды в ее компанию приходит юная девушка Лилия, которая претендует на должность дизайнера. Во время собеседования Ира отказывает ей в работе, однако внешность Лилии привлекает внимание, и ее приглашают на пробы в качестве модели. У каждой из главных героинь есть секрет. Ирина ищет свою дочь, которую бросила когда-то в роддоме, а Лилия — маму, которая ее оставила. В личной жизни у обеих не все складывается хорошо. Брак Ирины трещит по швам, поскольку ее муж переживает кризис. А Лиля влюбляется в Костю, который работает в агентстве. Но он помолвлен с другой.

Список серий 1-го сезона сериала «Дочки-матери» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
21 мая 2007
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
22 мая 2007
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
23 мая 2007
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
24 мая 2007
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
25 мая 2007
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
28 мая 2007
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
29 мая 2007
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
30 мая 2007
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
31 мая 2007
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
1 июня 2007
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
4 июня 2007
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
5 июня 2007
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
6 июня 2007
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
7 июня 2007
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
8 июня 2007
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
9 июня 2007
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
13 июня 2007
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
14 июня 2007
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
15 июня 2007
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
18 июня 2007
Серия 21
Сезон 1 Серия 21
19 июня 2007
Серия 22
Сезон 1 Серия 22
20 июня 2007
Серия 23
Сезон 1 Серия 23
21 июня 2007
Серия 24
Сезон 1 Серия 24
22 июня 2007
Серия 25
Сезон 1 Серия 25
25 июня 2007
Серия 26
Сезон 1 Серия 26
26 июня 2007
Серия 27
Сезон 1 Серия 27
27 июня 2007
Серия 28
Сезон 1 Серия 28
28 июня 2007
Серия 29
Сезон 1 Серия 29
29 июня 2007
Серия 30
Сезон 1 Серия 30
2 июля 2007
Серия 31
Сезон 1 Серия 31
3 июля 2007
Серия 32
Сезон 1 Серия 32
4 июля 2007
Серия 33
Сезон 1 Серия 33
5 июля 2007
Серия 34
Сезон 1 Серия 34
6 июля 2007
Серия 36
Сезон 1 Серия 35
9 июля 2007
Серия 36
Сезон 1 Серия 36
10 июля 2007
Серия 37
Сезон 1 Серия 37
11 июля 2007
Серия 38
Сезон 1 Серия 38
12 июля 2007
Серия 39
Сезон 1 Серия 39
13 июля 2007
Серия 40
Сезон 1 Серия 40
16 июля 2007
Серия 41
Сезон 1 Серия 41
17 июля 2007
Серия 42
Сезон 1 Серия 42
18 июля 2007
Серия 43
Сезон 1 Серия 43
19 июля 2007
Серия 44
Сезон 1 Серия 44
20 июля 2007
Серия 45
Сезон 1 Серия 45
23 июля 2007
Серия 46
Сезон 1 Серия 46
24 июля 2007
Серия 47
Сезон 1 Серия 47
25 июля 2007
Серия 48
Сезон 1 Серия 48
26 июля 2007
Серия 49
Сезон 1 Серия 49
27 июля 2007
Серия 50
Сезон 1 Серия 50
30 июля 2007
Серия 51
Сезон 1 Серия 51
31 июля 2007
Серия 52
Сезон 1 Серия 52
1 августа 2007
Серия 53
Сезон 1 Серия 53
2 августа 2007
Серия 54
Сезон 1 Серия 54
3 августа 2007
Серия 55
Сезон 1 Серия 55
6 августа 2007
Серия 56
Сезон 1 Серия 56
7 августа 2007
Серия 57
Сезон 1 Серия 57
8 августа 2007
Серия 58
Сезон 1 Серия 58
9 августа 2007
Серия 59
Сезон 1 Серия 59
10 августа 2007
Серия 60
Сезон 1 Серия 60
13 августа 2007
Серия 61
Сезон 1 Серия 61
14 августа 2007
Серия 62
Сезон 1 Серия 62
15 августа 2007
Серия 63
Сезон 1 Серия 63
16 августа 2007
Серия 64
Сезон 1 Серия 64
17 августа 2007
Серия 65
Сезон 1 Серия 65
20 августа 2007
Серия 66
Сезон 1 Серия 66
21 августа 2007
Серия 67
Сезон 1 Серия 67
22 августа 2007
Серия 68
Сезон 1 Серия 68
23 августа 2007
Серия 69
Сезон 1 Серия 69
24 августа 2007
Серия 70
Сезон 1 Серия 70
27 августа 2007
Серия 71
Сезон 1 Серия 71
28 августа 2007
Серия 72
Сезон 1 Серия 72
29 августа 2007
Серия 73
Сезон 1 Серия 73
30 августа 2007
Серия 74
Сезон 1 Серия 74
30 августа 2007
Серия 75
Сезон 1 Серия 75
31 августа 2007
График выхода всех сериалов
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