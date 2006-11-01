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Постер к 1-му сезону сериала Короткое дыхание
Киноафиша Сериалы Короткое дыхание Сезоны Сезон 1

Korotkoe dyhanie 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 ноября 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Короткое дыхание»

В 1-м сезоне сериала «Короткое дыхание» молодой человек тяжело переживал развод родителей, затем оказался на Чеченской войне по доброй воле. В зоне боевых действий герой получил серьезное повреждение и психологическую травму, в связи с чем его отношения с любимой женщиной расстроились. Вернувшись в город, парень чуть было не свел счеты с жизнью. На помощь подоспел родной отец, который познакомил сына со взрослой женщиной с сомнительным прошлым. С ее помощью молодой человек постепенно вернул веру в себя и интерес к жизни. Сначала предполагалось, что они будут встречаться лишь некоторое время, но внезапно между героями вспыхивает любовь.

Список серий 1-го сезона сериала «Короткое дыхание» График выхода всех сериалов
Сезон 1
1 серия
Сезон 1 Серия 1
1 ноября 2006
2 серия
Сезон 1 Серия 2
1 ноября 2006
3 серия
Сезон 1 Серия 3
2 ноября 2006
4 серия
Сезон 1 Серия 4
2 ноября 2006
График выхода всех сериалов
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