Ukrast u… 2008, season 1

Ukrast u… season 1 poster
Ukrast u… 16+
Title Сезон 1
Season premiere 13 October 2008
Production year 2008
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 16 minutes
"Ukrast u…" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Украсть у…» сотрудники правоохранительных органов занимаются поиском бесследно пропавших миллиардов. Под подозрение попадает опальный олигарх Чудиновский. Полковник Вихров и майор Алтынов при содействии работника ФСБ Корнышева разрабатывают опасную операцию. Ситуация выходит из-под контроля, когда при загадочных обстоятельствах погибают два офицера. Чтобы вернуть деньги в страну, Корнышев использует весь свой багаж навыков, проходит через труднейшие испытания и искушения. В качестве награды герой получает не только приятное ощущение выполненного долга, но и любовь...

"Ukrast u…" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
13 October 2008
Серия 2
Season 1 Episode 2
13 October 2008
Серия 3
Season 1 Episode 3
13 October 2008
Серия 4
Season 1 Episode 4
13 October 2008
Серия 5
Season 1 Episode 5
13 October 2008
Серия 6
Season 1 Episode 6
13 October 2008
Серия 7
Season 1 Episode 7
13 October 2008
Серия 8
Season 1 Episode 8
13 October 2008
TV series release schedule
