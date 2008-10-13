В 1-м сезоне сериала «Украсть у…» сотрудники правоохранительных органов занимаются поиском бесследно пропавших миллиардов. Под подозрение попадает опальный олигарх Чудиновский. Полковник Вихров и майор Алтынов при содействии работника ФСБ Корнышева разрабатывают опасную операцию. Ситуация выходит из-под контроля, когда при загадочных обстоятельствах погибают два офицера. Чтобы вернуть деньги в страну, Корнышев использует весь свой багаж навыков, проходит через труднейшие испытания и искушения. В качестве награды герой получает не только приятное ощущение выполненного долга, но и любовь...