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Постер к 1-му сезону сериала Мышь
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Киноафиша Сериалы Мышь Сезоны Сезон 1

Mauseu 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 20
Продолжительность сезона 23 часа 20 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Мышь »

В 1-м сезоне сериала «Мышь» в центре событий оказываются сотрудник правоохранительных органов, опытный детектив и трудный подросток. Серийный маньяк по кличке «Охотник за головами», который наводил ужас на жителей страны 10 лет назад, по-прежнему влияет на судьбы людей. Но главные герои пока об этом еще не подозревают. История начинается с того, что в Южной Корее появляется чудовищный маньяк. В лапах преступника оказались 18 человек. У этого психопата есть отличительный стиль преступлений: он обезглавливает своих жертв. Профессор Ли заявляет, что существует ген, который может превратить человека в преступника. 

Список серий 1-го сезона сериала «Мышь » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
3 марта 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
4 марта 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
10 марта 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
11 марта 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
17 марта 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
18 марта 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
24 марта 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
25 марта 2021
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
31 марта 2021
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
1 апреля 2021
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
8 апреля 2021
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
14 апреля 2021
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
15 апреля 2021
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
21 апреля 2021
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
22 апреля 2021
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
5 мая 2021
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
6 мая 2021
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
12 мая 2021
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
13 мая 2021
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
19 мая 2021
График выхода всех сериалов
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