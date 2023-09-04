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Постер к 1-му сезону сериала Я заберу твою любовь
Киноафиша Сериалы Я заберу твою любовь Сезоны Сезон 1

Ya zaberu tvoyu lyubov 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Я заберу твою любовь»

В 1-м сезоне сериала «Я заберу твою любовь» врач Лена Варлакова готовится выйти замуж за хирурга, которого она любит. Но внимание Лены хочет завоевать еще один человек, у которого есть связи и влияние. Ему удается упрятать хирурга Максимова за решетку. Находясь в отчаянном положении, Лена уступает бизнесмену и выходит за него замуж. После свадьбы она оказывается в «золотой клетке». Ей так и не удается полюбить мужа. По случайному стечению обстоятельств женщина выясняет, по какой причине Максимов попал в тюрьму и отказался от нее. Лишь от нее зависит, что их ждет в будущем. Лена намерена исправить ошибки прошлого и спасти своего возлюбленного.

Список серий 1-го сезона сериала «Я заберу твою любовь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
4 сентября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
4 сентября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
4 сентября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
4 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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