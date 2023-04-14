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Постер к 1-му сезону сериала Сыщицы
Киноафиша Сериалы Сыщицы Сезоны Сезон 1

Syshchicy 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сыщицы »

В 1-м сезоне сериала «Сыщицы» действие разворачивается в отделе расследования убийств МВД. В центре событий оказывается Алла Баринова, самоуверенная и эксцентричная сотрудница, которую сложно не заметить. Жизнь девушки буквально переворачивается с ног на голову, когда к ней прикрепляют задумчивую и сдержанную Женю Алехину. Девушка занята научным трудом по психологии. Она пришла в отдел, чтобы изучить особенности женского криминала. Поначалу не верится, что такие разные женщины могут поладить. К тому же возлюбленный Аллы, с которым у оперативницы все не так просто, внезапно начинает интересоваться новенькой...

Список серий 1-го сезона сериала «Сыщицы » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 апреля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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