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Постер к 1-му сезону сериала С холодным сердцем
Киноафиша Сериалы С холодным сердцем Сезоны Сезон 1

S holodnym serdcem
Название Сезон 1
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «С холодным сердцем»

В 1-м сезоне сериала «С холодным сердцем» Вера уже 20 лет живет со своим гражданским мужем Сергеем, полковником в отставке, но он так и не предложил ей узаконить отношения. При этом они вместе приобрели большой дом, где Вера занималась воспитанием их сына Толика и падчерицы Иры. Жизнь главной героини неожиданно меняется, когда Сергей умирает. Его скоропалительная кончина позволяет женщине осознать, что гражданский брак ничего не стоит. Она не имеет права на дом и совместно нажитое имущество, в результате чего остается буквально ни с чем. Все переосмыслить и познакомиться с собой заново Вере помогут подруга и новый хозяин ее дома.

Список серий сериала С холодным сердцем График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
График выхода всех сериалов
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