Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Вася не в себе" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Сериалы Судьи и судьбы Сезоны Сезон 1

Sudi i sudby
Название Сезон 1
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Судьи и судьбы»

В 1-м сезоне сериала «Судьи и судьбы» Анна работает судьей и регулярно сталкивается с человеческими проблемами. Мимо нее проносятся уймы судеб со своими трагедиями и сложными жизненными обстоятельствами. Главная героиня старается вопреки устоявшемуся общественному мнению относительно прокуроров и судей вершить правосудие по справедливости. Однако порой ей приходится идти наперекор себе, поскольку она состоит на государственной службе и должна выполнять распоряжения руководства. Жизнь Анны меняется после личной трагедии. После того как женщина потеряла ребенка, ее неожиданно уволили...

Список серий сериала Судьи и судьбы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
TBA
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
TBA
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
TBA
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
TBA
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
TBA
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
TBA
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
TBA
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
TBA
График выхода всех сериалов
Related video
Эту фразу вы часто слышите от Скорпионов: откровенная ложь
Тест: только тот, кто вырос в СССР сможет узнать откуда эти цитаты из советских мультиков
Сын решился на громкое признание о первой семье Табакова: ради денег готовы на все
Рак и смерть мужа: Лиза Долгорукая из «Бедной Насти» уже не та, что прежде
Особая метка на руке есть только у русских: иностранцы определяют безошибочно
Гуляют хуже бабников: только для женщин с этими именами измена не в тягость
Словно родная сестра Лопес: ахнете, увидев бывшую жену Аффлека
Странность с внешностью Шурика не замечали годами: дело вот в чем
В России про нее не помнят: эта русская актриса - одна из самых любимых во Франции
Вырезанная сцена из «Гарри Поттера» заставит вас пожалеть жену Дурсля (видео)
Ахнете, узнав об особенном сожителе Бероева: родился не такой, как все
Любой день может стать последним: Пельш проговорился о недуге Маслякова
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше