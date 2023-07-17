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Постер к 1-му сезону сериала Счастье не за горами
Киноафиша Сериалы Счастье не за горами Сезоны Сезон 1

Schaste ne za gorami 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Счастье не за горами»

В 1-м сезоне сериала «Счастье не за горами» талантливый хирург Таня долгое время не поддерживала отношения с семьей. Ее отец отбывал наказание за решеткой, мать с отчимом обосновались в горном поселке, один из братьев занялся скалолазанием, а второй сделал карьеру адвоката. После того как Тане стало известно, что отец выходит на свободу, она приехала в дом родителей вместе с братьями. Вскоре выяснилось, что, выйдя из тюрьмы, их отец пропал. Александр, юрист, решил найти отца и узнать о причинах его загадочного исчезновения. Двум поколениям семьи Крупновых предстоит пройти через множество испытаний, чтобы простить друг друга...

Список серий 1-го сезона сериала «Счастье не за горами» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
17 июля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
17 июля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
17 июля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
17 июля 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
17 июля 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
17 июля 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
17 июля 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
17 июля 2023
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
17 июля 2023
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
17 июля 2023
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
17 июля 2023
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
17 июля 2023
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
17 июля 2023
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
17 июля 2023
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
17 июля 2023
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
17 июля 2023
График выхода всех сериалов
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