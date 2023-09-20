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Постер к 1-му сезону сериала Супермодели
Киноафиша Сериалы Супермодели Сезоны Сезон 1

The Supermodels 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Супермодели»

В 1-м сезоне сериала «Супермодели» действие разворачивается в Нью-Йорке в 1980-е годы. В мегаполис независимо друг от друга приезжают четыре женщины из разных уголков мира. Они еще не знают, что вскоре их имена станут известны каждому человеку на планете. Каждая из героинь находит вакансию модели в одном из крупных модных домов. В то время супермодель – это еще не личность, а безликий манекен, безоговорочно слушающийся своего агента и модельера. Но слава этих женщин становится столь велика, что затмевает бренды, на которые они работают. Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон и Линда Евангелиста становятся звездами.

Список серий сериала Супермодели График выхода всех сериалов
Сезон 1
Образ The Look
Сезон 1 Серия 1
20 сентября 2023
Слава The Fame
Сезон 1 Серия 2
20 сентября 2023
Сила The Power
Сезон 1 Серия 3
20 сентября 2023
Наследие The Legacy
Сезон 1 Серия 4
20 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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