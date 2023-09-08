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Постер к 1-му сезону сериала Подменыш
Киноафиша Сериалы Подменыш Сезоны Сезон 1

The Changeling
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Подменыш »

В 1-м сезоне сериала «Подменыш» действие происходит в Нью-Йорке. В одной семье разворачивается чарующая и тревожная история о родительской мании и супружеской любви. Традиционный сказочный сюжет переносится в современные реалии. Жизнь главных героев полна интриг и тайн. Иногда выясняется, что близкие люди – вовсе не те, кем кажутся, и способны превратиться в потусторонних чудовищ. Аполлон и Эмма стремятся быть хорошими родителями. Однажды Эмма заявляет, что кто-то шлет ей на мобильник снимки сына и супруга, а потом удаляет. Она считает, что их сын – это чужой ребенок. Аполлон уверен, что его жена обезумела, но правда намного страшнее…

График выхода новых серий Подменыш 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сначала приходит любовь First Comes Love
Сезон 1 Серия 1
8 сентября 2023
Ребенок в коляске Then Comes a Baby in a Baby Carriage
Сезон 1 Серия 2
8 сентября 2023
*
Сезон 1 Серия 3
8 сентября 2023
Мудрые The Wise Ones
Сезон 1 Серия 4
15 сентября 2023
Работа этой женщины This Woman's Work
Сезон 1 Серия 5
22 сентября 2023
Последствия Aftermath
Сезон 1 Серия 6
29 сентября 2023
Ненастье Stormy Weather
Сезон 1 Серия 7
6 октября 2023
Битва на острове Battle of the Island
Сезон 1 Серия 8
13 октября 2023
График выхода всех сериалов
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