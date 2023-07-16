Во 2-м сезоне сериала «Мир в огне» события разворачиваются в октябре 1940 года. Британия впервые в полной мере осознает новую реальность наступившей войны. Пилотов-одиночек посылают уничтожать немецкие бомбардировщики, рыщущие в небе над Манчестером. В это время фашистская Германия запускает план Северного блицкрига. Британских солдат – вчерашних мальчишек – отправляют воевать в разные части света. Пока одни ребята направляются в оккупированную Францию, другие пытаются тайно проникнуть в Рейх, а третьи сражаются бок обок с индийскими саперами и австралийскими землекопами в пустынях Северной Африки.