Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

World on Fire 2019 - 2023, season 2

World on Fire season 2 poster
Kinoafisha TV Shows World on Fire Seasons Season 2

World on Fire 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 16 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"World on Fire" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Мир в огне» события разворачиваются в октябре 1940 года. Британия впервые в полной мере осознает новую реальность наступившей войны. Пилотов-одиночек посылают уничтожать немецкие бомбардировщики, рыщущие в небе над Манчестером. В это время фашистская Германия запускает план Северного блицкрига. Британских солдат – вчерашних мальчишек – отправляют воевать в разные части света. Пока одни ребята направляются в оккупированную Францию, другие пытаются тайно проникнуть в Рейх, а третьи сражаются бок обок с индийскими саперами и австралийскими землекопами в пустынях Северной Африки.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.4 IMDb
Write review
World on Fire List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 2 Episode 1
16 July 2023
Episode 2
Season 2 Episode 2
16 July 2023
Episode 3
Season 2 Episode 3
16 July 2023
Episode 4
Season 2 Episode 4
16 July 2023
Episode 5
Season 2 Episode 5
16 July 2023
Episode 6
Season 2 Episode 6
16 July 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more