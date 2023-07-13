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Постер к 1-му сезону сериала Адвокат демона
Киноафиша Сериалы Адвокат демона Сезоны Сезон 1

Muhamiat Alshaytan
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 7
Продолжительность сезона 3 часа 16 минут
О чем 1-й сезон сериала «Адвокат демона»

В 1-м сезоне сериала «Адвокат демона» в современном Кувейт-Сити происходит громкое преступление. Кто-то убивает молодую красивую женщину – супругу популярного футболиста. Улики указывают на самого спортсмена, и его карьера рушится в одночасье. Вчерашние фанаты забывают о футбольных достижениях кумира и буквально тащат его на плаху. В городе не находится государственного защитника, который решился бы встать на защиту мужчины. Но решительный частный адвокат, возникший буквально из ниоткуда, берет парня под свою опеку. Он верит, что обстоятельства дела сфабрикованы.

Список серий сериала Адвокат демона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
13 июля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
13 июля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
13 июля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
13 июля 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
13 июля 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
13 июля 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
13 июля 2023
График выхода всех сериалов
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