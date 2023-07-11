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Постер к 1-му сезону телешоу От девятнадцати до двадцати
Киноафиша Сериалы От девятнадцати до двадцати Сезоны Сезон 1

Nineteen to Twenty
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 13
Продолжительность сезона 13 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «От девятнадцати до двадцати»

В 1-м сезоне сериала «От девятнадцати до двадцати» в центре событий оказывается группа молодых людей одного возраста из Южной Кореи. Всем героям сейчас по 19 лет – это последний рубеж перед окончательным взрослением. Но прежде чем разменять третий десяток, они должны еще многое успеть. До знаменательного юбилея остается всего семь дней, которые ребята решают провести вместе за городом. За эту неделю им предстоит познать весь тот юношеский опыт, который они не успели приобрести естественным путем. Первая любовь, крепкий алкоголь, эмоциональные и сексуальные эксперименты, душевные разговоры до утра – словом, эта неделя будет незабываемой.

Список серий телешоу От девятнадцати до двадцати График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
11 июля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
11 июля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
11 июля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
18 июля 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
18 июля 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
18 июля 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
25 июля 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
25 июля 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
25 июля 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
1 августа 2023
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
1 августа 2023
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
1 августа 2023
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
1 августа 2023
График выхода всех сериалов
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