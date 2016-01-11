В 1-м сезоне сериала «Время дочерей» в страшном дорожно-транспортном происшествии погибает немолодая семейная пара Рыжовых. У них остается дочь Вероника – приемная девочка, которую они приютили в своем доме после гибели ее родной семьи. Она становится сиротой уже второй раз, а виновнику трагедии – миллионеру Ковтуну – удается уйти от ответственности благодаря связям и деньгам. Повзрослев, Ника начинает подозревать, что этот же человек повинен и в смерти ее биологических родителей. Она решает найти к нему подход и узнать правду. Для этого она под чужим именем устраивается секретарем в его фирму.