Vremya docherej 2016, season 1

Title Сезон 1
Season premiere 11 January 2016
Production year 2016
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 8 minutes
"Vremya docherej" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Время дочерей» в страшном дорожно-транспортном происшествии погибает немолодая семейная пара Рыжовых. У них остается дочь Вероника – приемная девочка, которую они приютили в своем доме после гибели ее родной семьи. Она становится сиротой уже второй раз, а виновнику трагедии – миллионеру Ковтуну – удается уйти от ответственности благодаря связям и деньгам. Повзрослев, Ника начинает подозревать, что этот же человек повинен и в смерти ее биологических родителей. Она решает найти к нему подход и узнать правду. Для этого она под чужим именем устраивается секретарем в его фирму.

"Vremya docherej" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
11 January 2016
Серия 2
Season 1 Episode 2
12 January 2016
Серия 3
Season 1 Episode 3
13 January 2016
Серия 4
Season 1 Episode 4
14 January 2016
Серия 5
Season 1 Episode 5
16 January 2016
Серия 6
Season 1 Episode 6
17 January 2016
Серия 7
Season 1 Episode 7
18 January 2016
Серия 8
Season 1 Episode 8
19 January 2016
TV series release schedule
