Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Tri istorii lyubvi 2020, season 1

Tri istorii lyubvi season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Tri istorii lyubvi Seasons Season 1

Tri istorii lyubvi 18+
Title Сезон 1
Season premiere 20 October 2020
Production year 2020
Number of episodes 4
Runtime 2 hours 52 minutes
"Tri istorii lyubvi" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Три истории любви» улыбка Светланы Артемовой сияет на большом экране. Актриса получает все главные роли и восхищение поклонников. Вот только любимого мужчины, на которого она могла бы действительно положиться, в ее жизни нет. Тем временем телеведущая Вера Благая запускает новое успешное ток-шоу для женской аудитории. Она получает письма с историями любви из разных уголков страны, но сама она все еще одинока. А в отдаленном провинциальном городке трудится в экипаже скорой помощи опытная врач Надежда Соломина, у которой попросту нет времени на такие глупости, как свидания. Неожиданно дороги этих женщин пересекаются.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
Write review
"Tri istorii lyubvi" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
20 October 2020
Серия 2
Season 1 Episode 2
20 October 2020
Серия 3
Season 1 Episode 3
20 October 2020
Серия 4
Season 1 Episode 4
20 October 2020
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more