В 1-м сезоне сериала «Три истории любви» улыбка Светланы Артемовой сияет на большом экране. Актриса получает все главные роли и восхищение поклонников. Вот только любимого мужчины, на которого она могла бы действительно положиться, в ее жизни нет. Тем временем телеведущая Вера Благая запускает новое успешное ток-шоу для женской аудитории. Она получает письма с историями любви из разных уголков страны, но сама она все еще одинока. А в отдаленном провинциальном городке трудится в экипаже скорой помощи опытная врач Надежда Соломина, у которой попросту нет времени на такие глупости, как свидания. Неожиданно дороги этих женщин пересекаются.