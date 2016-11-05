Menu
Ona sbila lyotchika 2016, season 1

Ona sbila lyotchika 12+
Title Сезон 1
Season premiere 5 November 2016
Production year 2016
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 8 minutes
"Ona sbila lyotchika" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Она сбила летчика» молодая девушка по имени Ника живет с мамой и ее новым супругом. Однако отношения в семье никак не складываются, и Ника на дух не переносит вечно поучающего ее чужого мужчину. Однажды после очередного скандала она в отчаянии угоняет машину матери и выезжает на трассу без прав. Тем временем на той же загородной дороге оказывается одинокий мотоциклист – пилот самолета Валерий, который также пытается сбежать от семейных проблем. Чрезмерно ревнивая супруга Мария окончательно довела его беспричинными сценами. По велению судьбы пути этих двух потерянных людей пересекаются в небольшой, но эффектной аварии.

"Ona sbila lyotchika" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
5 November 2016
Серия 2
Season 1 Episode 2
5 November 2016
Серия 3
Season 1 Episode 3
5 November 2016
Серия 4
Season 1 Episode 4
5 November 2016
TV series release schedule
