В 1-м сезоне сериала «Она сбила летчика» молодая девушка по имени Ника живет с мамой и ее новым супругом. Однако отношения в семье никак не складываются, и Ника на дух не переносит вечно поучающего ее чужого мужчину. Однажды после очередного скандала она в отчаянии угоняет машину матери и выезжает на трассу без прав. Тем временем на той же загородной дороге оказывается одинокий мотоциклист – пилот самолета Валерий, который также пытается сбежать от семейных проблем. Чрезмерно ревнивая супруга Мария окончательно довела его беспричинными сценами. По велению судьбы пути этих двух потерянных людей пересекаются в небольшой, но эффектной аварии.