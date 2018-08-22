Menu
Idealnaya zhena 2018, season 1

Season premiere 22 August 2018
Production year 2018
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
В 1-м сезоне сериала «Идеальная жена» Светлана Самохвалова кажется абсолютно безупречной женщиной. Она занимается благотворительностью, проводит психологические тренинги, растит детей, а главное – во всем поддерживает любимого супруга, известного депутата Василия. Но мало кто знает, что на самом деле семейная жизнь Светы трещит по швам: повзрослевшие отпрыски быстро отдаляются и не понимают мать, а муж и вовсе завел себе молоденькую пассию, с которой не стесняется встречать на виду у жены. Тогда героиня решает открыть общество взаимопомощи для женщин – «Клуб Идеальных Жен». К ней присоединяются популярная телеведущая Лера, провинциалка Галя и мать-одиночка Вика.

4.4 IMDb
Серия 1
Season 1 Episode 1
22 August 2018
Серия 2
Season 1 Episode 2
22 August 2018
Серия 3
Season 1 Episode 3
22 August 2018
Серия 4
Season 1 Episode 4
22 August 2018
