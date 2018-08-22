В 1-м сезоне сериала «Идеальная жена» Светлана Самохвалова кажется абсолютно безупречной женщиной. Она занимается благотворительностью, проводит психологические тренинги, растит детей, а главное – во всем поддерживает любимого супруга, известного депутата Василия. Но мало кто знает, что на самом деле семейная жизнь Светы трещит по швам: повзрослевшие отпрыски быстро отдаляются и не понимают мать, а муж и вовсе завел себе молоденькую пассию, с которой не стесняется встречать на виду у жены. Тогда героиня решает открыть общество взаимопомощи для женщин – «Клуб Идеальных Жен». К ней присоединяются популярная телеведущая Лера, провинциалка Галя и мать-одиночка Вика.