Propast mezhdu nami 2020, season 1

Propast mezhdu nami season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Propast mezhdu nami Seasons Season 1

Propast mezhdu nami 18+
Title Сезон 1
Season premiere 14 October 2020
Production year 2020
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 8 minutes
"Propast mezhdu nami" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Пропасть между нами» одна автомобильная история ломает несколько жизней. Семейная пара Надя и Валера ссорится во время поездки, так как раскрывается измена мужа с лучшей подругой жены Ларисой. Валера, находящийся за рулем, не замечает на переходе девушку и сбивает ее. К сожалению, та не выживает, а ее супруг Михаил остается безутешным вдовцом. Надя знает, что Валера зарабатывает в несколько раз больше, чем она, и может лучше обеспечить троих общих детей, поэтому в суде она берет на себя вину, несмотря на его измену. Когда она выходит на свободу, дети ее не помнят, муж живет с Ларисой, и только Михаил готов протянуть руку помощи.

"Propast mezhdu nami" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
14 October 2020
Серия 2
Season 1 Episode 2
14 October 2020
Серия 3
Season 1 Episode 3
14 October 2020
Серия 4
Season 1 Episode 4
14 October 2020
