В 1-м сезоне сериала «Пропасть между нами» одна автомобильная история ломает несколько жизней. Семейная пара Надя и Валера ссорится во время поездки, так как раскрывается измена мужа с лучшей подругой жены Ларисой. Валера, находящийся за рулем, не замечает на переходе девушку и сбивает ее. К сожалению, та не выживает, а ее супруг Михаил остается безутешным вдовцом. Надя знает, что Валера зарабатывает в несколько раз больше, чем она, и может лучше обеспечить троих общих детей, поэтому в суде она берет на себя вину, несмотря на его измену. Когда она выходит на свободу, дети ее не помнят, муж живет с Ларисой, и только Михаил готов протянуть руку помощи.