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Постер к 1-му сезону сериала Навеки Салли
Киноафиша Сериалы Навеки Салли Сезоны Сезон 1

Sally4Ever 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 октября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 7
Продолжительность сезона 3 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Навеки Салли»

В 1-м сезоне сериала «Навеки Салли» главная героиня готова на все ради того, что ей действительно нужно. По всей видимости, свадьба и традиционные ценности не входят в это число. Хотя бойфренд главной героини Дэвид считал иначе. Они с Салли довольно долго жили вместе, и молодой человек считал вполне закономерным связать отношения узами брака. Однако Салли вовсе не обрадовалась поступившему предложению, как сделало бы большинство девушек. Напротив, она так ужаснулась, что повела себя крайне непредсказуемо – а именно завела любовную интрижку с другой девушкой. А вообще-то, почему бы и нет?

Список серий 1-го сезона сериала «Навеки Салли» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
25 октября 2018
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
1 ноября 2018
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
8 ноября 2018
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
15 ноября 2018
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
22 ноября 2018
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
29 ноября 2018
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
6 декабря 2018
График выхода всех сериалов
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