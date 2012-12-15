В 1-м сезоне сериала «Клубничный рай» молодой человек из интеллигентной семьи берет в жены дочь городских «выходцев из деревни». Родители жениха и невесты знакомятся друг с другом и принимают весьма опрометчивое решение – пожить вместе на даче в то время, как в квартире полным ходом идет ремонт. Очень скоро сваты понимают, что погорячились с таким решением. Жить вместе за городом и найти общий язык столь разным людям оказалось непросто. Регулярно между героями происходят конфликты. Но все-таки истинная любовь сближает даже «слишком разных людей», ведь обе семьи желают только счастья своим детям.