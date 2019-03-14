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Постер к 1-му сезону сериала Сколько живет любовь
Киноафиша Сериалы Сколько живет любовь Сезоны Сезон 1

Skolko zhivet lyubov 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 марта 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сколько живет любовь»

В 1-м сезоне сериала «Сколько живет любовь» преподавательнице математики Вере Алексеевне нелегко с второгодником Александром, который никак не хочет браться за ум. Во время дополнительного занятия Саша и вовсе шокирует главную героиню, когда говорит ей о своих чувствах. Вера состоит в браке, ее пугает сложившаяся ситуация, разница в возрасте. Саша же собирается добиваться ее, несмотря на все преграды. Через несколько лет Александр становится главой крупной финансовой компании, он счастлив в браке и успешен в бизнесе. Единственное, что омрачает жизнь героя, – это отсутствие детей.

Список серий 1-го сезона сериала «Сколько живет любовь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 марта 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 марта 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 марта 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
14 марта 2019
График выхода всех сериалов
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