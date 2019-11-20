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Постер к 1-му сезону сериала Дневник психопата
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Киноафиша Сериалы Дневник психопата Сезоны Сезон 1

Ssaikopaeseu Daieori 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 ноября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 16
Продолжительность сезона 21 час 20 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Дневник психопата»

В 1-м сезоне сериала «Дневник психопата» главный герой работает брокером, демонстрирует усердие на работе и слывет среди коллег застенчивым и работящим парнем. Его жизнь меняется после случайно обнаруженного дневника. В нем так и не пойманный серийный маньяк-убийца описал все свои тщательно спланированные и изощренные преступления. На убийцу открыта настоящая охота. Тем временем незадачливый брокер теряет память в результате несчастного случая и думает, что это он писал дневник. Он знакомится с Шим Бо-ген — патрульной в городской полиции, которая хочет стать известным детективом, как ее отец.

Список серий 1-го сезона сериала «Дневник психопата» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
20 ноября 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
21 ноября 2019
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
27 ноября 2019
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
28 ноября 2019
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
4 декабря 2019
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
5 декабря 2019
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
11 декабря 2019
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
12 декабря 2019
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
18 декабря 2019
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
19 декабря 2019
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
25 декабря 2019
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
26 декабря 2019
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
1 января 2020
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
2 января 2020
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
8 января 2020
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
9 января 2020
График выхода всех сериалов
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