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Постер к 1-му сезону сериала Страна в SHOPе
Киноафиша Сериалы Страна в SHOPе Сезоны Сезон 1

Strana v SHOPe 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 февраля 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 9
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Страна в SHOPе»

В 1-м сезоне сериала «Страна в shope» события разворачиваются на территории огромного столичного торгово-развлекательного центра. Бутики, маркеты, кинотеатры, фудкорты – все это мирно сосуществует под одной крышей и ежедневно привлекает внимание тысяч посетителей. Кого только не встретишь в этом месте! Постоянные покупатели приходят поболтать со знакомыми продавцами, аниматоры в костюмах сказочных существ пристают к бегущим мимо людям, строгие школьные учительницы устраивают девичник после уроков второй смены. Порой сюда заглядывают даже именитые певцы и актеры, чтобы отдохнуть после гастролей и подобрать модный лук.

Список серий 1-го сезона сериала «Страна в SHOPе» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
15 февраля 2013
Выпуск 2
Сезон 1 Серия 2
15 февраля 2013
Выпуск 3
Сезон 1 Серия 3
22 февраля 2013
Выпуск 4
Сезон 1 Серия 4
1 марта 2013
Выпуск 5
Сезон 1 Серия 5
7 марта 2013
Выпуск 6
Сезон 1 Серия 6
15 марта 2013
Выпуск 7
Сезон 1 Серия 7
22 марта 2013
Выпуск 8
Сезон 1 Серия 8
29 марта 2013
Выпуск 9
Сезон 1 Серия 9
5 апреля 2013
График выхода всех сериалов
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