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Постер к 1-му сезону сериала Два Антона
Киноафиша Сериалы Два Антона Сезоны Сезон 1

Dva Antona 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 декабря 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 24
Продолжительность сезона 9 часов 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Два Антона»

В 1-м сезоне сериала «Два Антона» провинциальный юноша по имени Антон отправляется покорять Москву и снимает там квартиру. Но вскоре он знакомится с еще одним ее обитателем, которого зовут так же, как и его. Парни находят общий язык и становятся друзьями. Они оба никого не знают в столице, любят исполнять песни под гитару и заканчивать любую реплику словами «это да». Несмотря на то что ребятам никак не удается найти работу и даже наскрести денег на продукты, они весело и беззаботно проводят время всюду, куда бы ни забрасывала их жизнь. Возможно, в скором времени эти парни станут настоящими артистами с армией поклонниц.

Список серий 1-го сезона сериала «Два Антона» График выхода всех сериалов
Сезон 1
1 серия
Сезон 1 Серия 1
31 декабря 2009
2 серия
Сезон 1 Серия 2
31 декабря 2009
3 серия
Сезон 1 Серия 3
31 декабря 2009
4 серия
Сезон 1 Серия 4
31 декабря 2009
5 серия
Сезон 1 Серия 5
31 декабря 2009
6 серия
Сезон 1 Серия 6
31 декабря 2009
7 серия
Сезон 1 Серия 7
31 декабря 2009
8 серия
Сезон 1 Серия 8
31 декабря 2009
9 серия
Сезон 1 Серия 9
31 декабря 2009
10 серия
Сезон 1 Серия 10
31 декабря 2009
11 серия
Сезон 1 Серия 11
31 декабря 2009
12 серия
Сезон 1 Серия 12
31 декабря 2009
13 серия
Сезон 1 Серия 13
31 декабря 2009
14 серия
Сезон 1 Серия 14
31 декабря 2009
15 серия
Сезон 1 Серия 15
31 декабря 2009
16 серия
Сезон 1 Серия 16
31 декабря 2009
17 серия
Сезон 1 Серия 17
31 декабря 2009
18 серия
Сезон 1 Серия 18
31 декабря 2009
19 серия
Сезон 1 Серия 19
31 декабря 2009
20 серия
Сезон 1 Серия 20
31 декабря 2009
21 серия
Сезон 1 Серия 21
31 декабря 2009
22 серия
Сезон 1 Серия 22
31 декабря 2009
23 серия
Сезон 1 Серия 23
31 декабря 2009
24 серия
Сезон 1 Серия 24
31 декабря 2009
График выхода всех сериалов
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